Le Pentagone croit que les dernières dépouilles rendues par Pyongyang sont celles de militaires américains

Photo : KBS News

Pyongyang a récemment restitué les dépouilles de 55 militaires américains tombés pendant la guerre de Corée. Elles sont arrivées au début du mois à Hawaï via la Corée du Sud.Sur l’île américaine, des analyses scientifiques sont réalisées au sein de la Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA), l'agence du Pentagone traitant des questions des soldats disparus. Or, celle-ci croit fermement que ces restes sont bel et bien ceux de soldats américains. C’est ce qu’ont annoncé certains de ses responsables lors d’une conférence de presse tenue à la Maison blanche.Le département d’Etat a en tout cas confirmé qu’il s’agissait bien de dépouilles humaines. Interrogé sur la question de savoir s’il s’agissait de restes de soldats américains, il a annoncé y croire fermement, ajoutant que le processus d'identification devrait toutefois prendre plusieurs années.A propos des négociations de suivi avec le pays communiste en vue de déterrer des dépouilles supplémentaires, le Pentagone a annoncé que ces discussions ne progressaient pas pour le moment.