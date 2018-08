Un plus grand nombre de sud-Coréens trouvent le régime de Kim Jong-un sympathique

Photo : KBS News

Conséquences du réchauffement des relations Séoul-Pyongyang, cette année un plus grand nombre de sud-Coréens éprouvent de la sympathie pour le régime de Kim Jong-un. C’est en tout cas ce qu’on peut constater dans les résultats d’un récent sondage réalisé par l’institut CNR Corée pour la KBS.Dans le détail, deux sud-Coréens sur 10 ont déclaré trouver désormais sympathique le régime de Pyongyang, avec 20,6 %, contre seulement 1,8 % l’an dernier.Interrogés sur la possibilité de voir le dossier nucléaire nord-coréen réglé, ils ont été 47,4 % à avoir répondu qu’il serait résolu, bien que cela ne soit pas facile. Les chiffres étaient de 23,1 % en 2017.Plus de la moitié des personnes sondées ont toutefois déclaré trouver toujours inquiétante la situation sécuritaire dans la péninsule, avec 53,3 %, 17,4 points de moins quand même que l’année dernière.Au sujet de la nécessité de réunifier la péninsule, 66 % des personnes interrogées, contre 72,7 % il y a un an, ont donné une réponse positive.L’enquête a été effectuée du 3 au 7 août auprès d’un échantillon de 1 000 hommes et femmes âgés de 19 ans ou plus à travers le pays par téléphone fixe et mobile.