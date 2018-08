Cérémonie d’ouverture des Jeux asiatiques : Lee Nak-yeon et Ri Ryong-nam applaudissent les athlètes des deux Corées sous le drapeau de la péninsule unifiée

Photo : YONHAP News

Les Jeux asiatiques 2018 ont officiellement débuté samedi soir à Jakarta, en Indonésie. Comme prévu, les deux Corées ont défilé côte à côte sous le drapeau de la péninsule unifiée lors de la majestueuse cérémonie d’ouverture. Lorsque les athlètes sud et nord-coréens sont entrés ensemble dans le stade Gelora-Bung-Karno (GBK), des milliers de spectateurs ont applaudi. Le Premier ministre sud-coréen Lee Nak-yeon et le vice-Premier ministre nord-coréen Ri Ryong-nam qui y assistaient se sont quant à eux levés, en se tenant les mains, et les ont levées haut vers le ciel.D’ici le 2 septembre prochain, au total 465 médailles d’or, dans 40 disciplines, sont à décrocher. La Corée du Sud qui a dépêché 807 athlètes sur place ambitionne de remporter 208 médailles, dont 65 en or, dans 39 disciplines pour se positionner au 2e rang du classement général et ce pour la 6e fois consécutive.Au pays du Matin clair, les amateurs de sport sont impatients de découvrir qui va être leur premier compatriote à remporter une médaille d’or à cette 18e édition des Jeux asiatiques. Ils auront probablement la réponse dans les heures à venir. Car aujourd’hui plusieurs médailles sont à la clé en taekwondo, l’art martial traditionnel coréen, ainsi qu’en escrime. Deux sports dans lesquels les sud-Coréens excellent.