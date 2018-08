Les familles séparées intercoréennes se rencontrent aujourd'hui

Photo : YONHAP News

Le premier round des retrouvailles de familles séparées par la guerre de Corée qui dure trois jours débutent aujourd'hui aux monts Geumgang, pour la première fois depuis octobre 2015. Après avoir passé une nuit à Sokcho, sur la côte est du pays, les participants sud-coréens sont montés à bord d’autocars pour se diriger vers le Nord en traversant le bureau d'immigration de Goseong.La délégation sud-coréenne est composée de quelque 360 personnes. Elle comprend notamment 89 participants et la presse. Un corps médical constitué de 24 personnes est également en route et des hélicoptères sont prêts sur la frontière en cas d'urgence. En effet, 33 candidats ont plus de 90 ans, le doyen étant âgé de 101 ans. Les personnes à mobilité réduite pourront passer le contrôle des douanes à bord du véhicule.La délégation arrivera vers midi et demi aux monts Geumgang et la première rencontre, collective, se déroulera à partir de 15h à l’hôtel Geumgangsan.