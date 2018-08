John Bolton rappelle l'engagement nord-coréen sur sa dénucléarisation

Photo : YONHAP News

Le programme de dénucléarisation sur un an est un engagement conclu entre les deux Corées. C'est ce qu'a répété John Bolton, conseiller à la sécurité nationale des Etats-Unis, lors de son interview accordée hier à la chaîne américaine ABC. Et d'ajouter que, sur la base de cet engagement, le président américain souhaite continuer le dialogue avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.L’homme a ensuite évoqué la prochaine visite du secrétaire d'Etat Mike Pompeo à Pyongyang. C'est la première fois qu'un haut officiel américain confirme en public ce type de déplacement. De son côté, Mike Pompeo a d'ailleurs annoncé s'attendre à des avancements tangibles dans les pourparlers nord-coréano-américains.Interrogé sur la sincérité du régime communiste, Bolton a répondu que le démantèlement de son programme nucléaire était la priorité des priorités de l'administration Trump. Il s'avère donc important pour lui que Pyongyang démontre sa sincérité en la matière. Dans une autre interview, cette fois accordée début août à Fox News, il a déjà indiqué que Kim Jong-un avait promis au président sud-coréen Moon Jae-in une dénucléarisation en un an lors de leur rencontre du 27 avril.