Séoul et Pékin s'engagent à coopérer en matière de ville intelligente

Photo : KBS News

Le ministère sud-coréen de l'Aménagement du territoire va conclure avec le Centre chinois pour le développement urbain un mémorandum d'entente sur les échanges et la coopération mutuels dans le domaine de la « smart city ». Il s'agit notamment de la construction conjointe d'une ville intelligente pilote et de la conquête en commun de nouveaux marchés.La signature se fera en marge de la 4e exposition internationale des villes intelligentes, qui se déroule du 21 au 23 août à Shenzhen, en Chine. Séoul y enverra une délégation gouvernementale et civile. Un pavillon du pays du Matin clair sera mis en place au sein de la salle de cet événement auquel prendront part quelque 500 compagnies et 300 000 visiteurs.La Corée du Sud cherchera à faire la promotion de la politique de son gouvernement sur les villes intelligentes ainsi que de la technologie des collectivités locales et des entreprises liées à ce développement urbain.D'après le ministère, la Chine organise une telle exposition depuis 2015 afin de s'aligner sur la cadence de son développement urbain. Elle envisage de créer d'ici 2020 pas moins de 500 « smart cities » en y injectant 132 milliards d'euros.