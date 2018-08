Armée : la permission de sortir en semaine testée au sein de 13 troupes

Photo : KBS News

Le ministère sud-coréen de la Défense examine la mise en place d'une permission de sortir auprès des soldats après la fin de leur service quotidien. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'élargissement de la communication des militaires avec la société et de la garantie de leur repos suffisant pour la préparation des opérations ou entraînements militaires.Avant d'appliquer cette nouvelle disposition à partir de l'année prochaine dans l'ensemble des casernes, le ministère procède à l'évaluation de ses avantages et défauts. Elle se déroulera à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 octobre auprès de 13 unités des armées de terre, de l'air, de la marine et de l'infanterie de marine.Plus précisément, les soldats pourront sortir de la caserne après 18h, pourvu qu'ils y rentrent avant l'appel du soir à 22h. Les sorties seront limitées aux rencontres avec les parents ou la famille, aux consultations médicales externes ou aux activités communes entre escouades ou brigades. La fréquentation des bars sera strictement prohibée alors que celle des cybercafés sera soumise à l'approbation des supérieurs.Pendant cette période expérimentale, deux séances d'évaluation intermédiaires sont prévues. Les opinions des soldats et de leurs parents seront recueillies avant de trancher d'ici la fin de cette année sur le dispositif final.