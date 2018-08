« The Witness », un grand succès inattendu

Photo : KBS News

A l'affiche depuis le 15 août, le film sud-coréen « The Witness » a accueilli jusqu'au 18 août plus d'un million de spectateurs, avant de se retrouver hier en tête du box-office avec 300 000 entrées dominicales.Moins attendu que « Along with the Gods » ou « The Spy Gone North », le long métrage de Cho Kyu-jang attire pourtant un grand nombre de cinéphiles du pays, surtout pour ses scènes de poursuite vertigineuses. Il est souvent comparé à « Hide and Sick », sorti en 2013. Les deux films sont des thrillers urbains et bénéficient du soutien des spectateurs qui répandent volontiers la critique favorable.