Jeux asiatiques : la Corée du Sud remporte ses premières médailles en taekwondo

Photo : YONHAP News

Aux Jeux asiatiques de Jakarta-Palembang en Indonésie, le taekwondoïste sud-coréen Kang Min-sung a apporté hier la première médaille d'or au palmarès de son pays en « poomsae », une discipline de l'art martial adoptée pour la première fois cette année. Dans l'épreuve individuelle masculine, Kang a été crédité de 8 810 points, devançant son rival iranien avec 8 730 points.Un autre métal précieux a été récolté dans cette même épreuve, cette fois par équipe chez les hommes avec 8 480 points obtenus contre l'équipe chinoise qui s'est contentée de 8 020 points. Toujours en « poomsae » ont été récoltées une médaille d'argent par équipe chez les femmes et une de bronze dans l'épreuve individuelle féminine.Dans l'épreuve du tir au pistolet comprimé à 10 m, l'équipe mixte Lee Dae-myong et Kim Min-jung a remporté une médaille d'argent face à sa rivale chinoise. Une autre d'argent a été ajoutée par Jeong Eun-hye dans la même épreuve, mais chez les femmes.En escrime, Park Sang-young a remporté la médaille d'argent malgré sa blessure au genou.En ce 3e jour de la compétition, la Corée du Sud se place au 3e rang du classement général, avec deux médailles d'or, cinq d'argent et six de bronze.