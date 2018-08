Donald Trump juge « probable » un nouveau sommet avec Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis a laissé entendre qu’il pourrait y avoir un deuxième sommet avec le dirigeant nord-coréen.Dans une interview accordée hier à l’agence Reuters, Donald Trump a en effet déclaré qu’il reverrait probablement Kim Jong-un. Sans pour autant faire davantage de commentaires. Il n’a non plus précisé de date ni de lieu pour cette rencontre.Par ailleurs, le locataire de la Maison blanche a estimé que le pays communiste avait fait un pas significatif vers la dénucléarisation après son entrevue avec Kim en juin à Singapour, et ce malgré le scepticisme de la communauté internationale sur les intentions véritables de l’homme fort de Pyongyang.Interrogé alors sur la question de savoir si le Nord avait pris des mesures concrètes autres que le démantèlement de son site d’essais nucléaires, Trump a répondu : « Je crois que oui ».Selon le numéro un américain, une « grande alchimie » s'est installée entre lui et Kim, à tel point que les perspectives d’une guerre dans la péninsule de l’an dernier sont éloignées. Et il se passe beaucoup de bonnes choses pour la Corée du Nord.Trump n’a cependant pas caché son mécontentement à l’égard de la Chine, qui ne travaille pas, selon lui, sur le dossier du nucléaire nord-coréen, en raison du conflit commercial Pékin-Washington.