Les actifs occupés en baisse dans les PME de moins de 300 salariés

Photo : KBS News

Le nombre de ceux qui ont trouvé un travail en juillet dans les PME de moins de 300 salariés a reculé pour la première fois en huit ans et six mois. En revanche, il a grimpé dans les entreprises de plus de 300 employés, à tel point que sa hausse est plus de trois fois supérieure à la moyenne de ces 12 derniers mois. C’est ce qu’on a pu constater dans les données communiquées par l’institut national des statistiques (Kostat).Dans le détail, dans les premières, le nombre des actifs occupés a baissé de 76 000 personnes en glissement annuel, et dans les secondes, il a progressé de 81 000 individus. La diminution est la plus nette dans les micro-entreprises comptant moins de quatre salariés.Comment expliquer cela ? Les difficultés rencontrées par les très petits auto-entrepreneurs en sont les premières responsables, selon le gouvernement.