L’indice des prix à la production à son plus haut en trois ans et dix mois

Photo : YONHAP News

Conséquence de l'épisode exceptionnel de fortes chaleurs cet été : en juillet, les prix à la production ont augmenté de 0,4 % sur un mois.D’après la Banque de Corée, l’indice des prix à la production a atteint 104,83 points. Il s’agit de son plus haut niveau en trois ans et dix mois. La raison ? Les cours des légumes ont flambé dans le sillage de la chute de la quantité de produits mis sur le marché. Par exemple, l’épinard coûte 130 % plus cher qu’en juin.A cela s’ajoute la progression des prix d’autres produits agricoles, de ceux d’élevage et halieutiques. Sans parler des produits industriels.