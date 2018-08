Police : l’affaire Baek Nam-ki constitue une nette violation des droits humains

Photo : YONHAP News

La Police nationale a conclu aujourd’hui son enquête sur le décès du paysan activiste Baek Nam-ki. Une investigation qu’elle avait lancée il y a six mois.Sa commission en charge de faire la lumière sur les violations des droits de l’Homme a annoncé que les canons à eau tirés par les forces anti-émeutes en y mettant des substances lacrymogènes étaient bel et bien le responsable définitif de la mort du militant. Il s’agit donc d’une violation claire des droits humains. Elle a également qualifié d’inappropriée la mesure prise par la police après que ce dernier ait été blessé.Baek est décédé en septembre 2016 après s’être évanoui, frappé par des tirs de canons à eau de la police, et ce lors d’une manifestation, en novembre 2015, contre plusieurs actions de l’administration de l’époque, celle de Park Geun-hye.