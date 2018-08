Livre blanc sur la défense : Séoul ne devrait plus considérer le régime nord-coréen comme un « ennemi »

Photo : KBS News

Le gouvernement publie tous les deux ans son livre blanc sur la défense. C’est cette année, dans le courant du second semestre plus exactement, qu’il en publiera la nouvelle édition. Or, celle-ci devrait être différente des précédentes, puisque Séoul étudie activement la possibilité d’y rayer la phrase selon laquelle elle considère le régime nord-coréen et son armée comme ses ennemis. C’est ce qu’on a appris aujourd’hui de plusieurs hauts responsables gouvernementaux.Le ministère de la Défense semble en effet envisager de remplacer l’expression « ennemi » par « menace militaire ».Ce changement semble faire partie des mesures de suivi à l’accord de Panmunjom, signé le 27 avril par les dirigeants des deux Corées. Moon Jae-in et Kim Jong-un ont alors convenu d’arrêter tout acte d’hostilité.