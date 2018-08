Neuf morts dans l’incendie d’une usine à Incheon

Photo : YONHAP News

Neuf personnes ont péri et quatre autres ont été blessées, hier après-midi, dans l’incendie d’une usine d’électronique installée au complexe industriel de Namdong, à Incheon.L’incendie s’est déclaré vers 15h40, alors que 75 des 130 employés de l’établissement y travaillaient. Il a apparemment démarré dans le plafond d’une salle de test en panneaux sandwich, située au quatrième étage de l’immeuble. Sept corps y ont été retrouvés, et deux autres victimes sont décédées après avoir sauté dans le vide avant d’être transférées à l’hôpital le plus proche.Le feu a généré très rapidement des fumées toxiques avant d’être maîtrisé vers 17h30. Environ 190 pompiers ont été mobilisés.