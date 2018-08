Séoul va fermer une dizaine de postes de garde de la DMZ

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a décidé de retirer une dizaine de postes de garde de la DMZ, qui la sépare de sa voisine du Nord, et ce comme les deux pays s’y étaient engagés lors de leurs pourparlers militaires de haut niveau le mois dernier.C’est le ministre de la Défense qui en a fait part hier devant le Parlement. Song Young-moo a alors précisé qu’au cours de ces discussions militaires, Séoul et Pyongyang avaient convenu de « fermer d’abord des postes qui sont proches les uns des autres, avant d'étendre progressivement cette mesure ».Selon le ministre, « les deux plus proches sont à environ 700 mètres, et le Sud va commencer par fermer ceux qui sont distants de moins d'un kilomètre ». Le Nord devrait faire de même. Chaque partie pourra constater les retraits effectués par l’autre.Actuellement, Séoul compte environ 80 postes de garde dans la zone démilitarisée, et Pyongyang près de 150.