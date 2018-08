Washington sanctionne deux entreprises russes qui n’ont pas respecté l’embargo contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

Washington ne relâche pas sa pression sur la Corée du Nord. Le Trésor américain sanctionne cette fois deux compagnies maritimes russes pour avoir violé les résolutions du Conseil de sécurité contre elle.Il est reproché aux deux entités Primorye Maritime Logistics et Gudzon Shipping d’avoir organisé des transferts, de bateau à bateau, de pétrole destiné au régime de Kim Jong-un.Dans le même temps, le ministère américain a inscrit sur sa liste noire six navires commerciaux affiliés à ces entreprises. Parmi eux, le Patriot est accusé d’avoir transbordé un total de 3 500 tonnes de pétrole dans deux cargos nord-coréens sous le coup des sanctions onusiennes. Selon le Trésor, c’est la banque Taesong qui en a acheté. Cet établissement appartient au fameux « Bureau 39 » du Parti des travailleurs, qui alimente la caisse noire du régime communiste. Il fait lui aussi l’objet de mesures punitives onusiennes et américaines.Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a martelé que les sanctions existantes contre Pyongyang seraient maintenues jusqu’à ce que celui-ci réalise sa dénucléarisation complète et entièrement vérifiée.Washington a imposé ces nouvelles sanctions, alors que son secrétaire d’Etat Mike Pompeo s’apprêterait à faire un nouveau déplacement à Pyongyang. Il semble jouer de la carotte et du bâton avec le Nord.