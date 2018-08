La Cheongwadae s’attend à des discussions rapides sur la déclaration de la fin de la guerre

Photo : KBS News

La présidence sud-coréenne a commenté aujourd’hui les propos tenus précédemment par le secrétaire général des Nations unies. Antonio Guterres a annoncé que son organisation souhaitait soutenir le dialogue intercoréen.Lors d’un point de presse aujourd’hui, le porte-parole de la Maison bleue a affirmé espérer que les discussions en vue de clore officiellement la guerre de Corée s’accéléreront entre Séoul et Pyongyang ainsi qu’entre Washington et Pyongyang, pour en partager les résultats à l’assemblée générale de l’Onu.Kim Eui-kyeom a toutefois fait preuve de circonspection à l’égard d’une telle possibilité. Il s’est contenté de dire qu’il faudrait attendre et voir comment les choses vont tourner.Interrogé sur le bureau de liaison intercoréen qui verrait le jour dans le courant du mois, le porte-parole a reconfirmé que son installation à Gaeseong ne risquait pas de violer les sanctions contre le régime de Kim Jong-un.