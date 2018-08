Séoul et Washington reprennent leurs négociations sur le financement des GI’s

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont repris aujourd’hui leurs négociations sur leurs futures contributions respectives au financement des troupes américaines stationnées dans le sud de la péninsule. Les discussions se déroulent à Séoul, et ce jusqu’à demain. Il s’agit de leur sixième volet.Lors des cinq pourparlers précédents, le pays de l’Oncle Sam a revendiqué une forte augmentation de la contribution de Séoul, invoquant notamment le déploiement de son arsenal stratégique dans la péninsule. Une demande catégoriquement rejetée par le pays du Matin clair.Celui-ci assume essentiellement le coût de la main-d’œuvre de ses ressortissants qui travaillent au sein des troupes américaines, les frais de construction d’infrastructures dans leurs bases, ou encore ceux liés à la logistique et au transport de ravitaillement. Leur montant s’élève à environ 960 milliards de wons cette année.Les négociations sont censées aboutir en principe d’ici la fin de l’année.