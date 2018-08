Elargissement en vue du soutien financier aux petits auto-entrepreneurs

Photo : YONHAP News

Le gouvernement et le Minjoo, la formation de Moon Jae-in, continuent de se concerter sur les mesures à prendre pour aider les auto-entrepreneurs. Ils pensent plus particulièrement à ceux qui sont touchés par la forte revalorisation du salaire minimum pour cette année et 2019.Réunis aujourd’hui encore, leurs représentants ont décidé cette fois de préparer d’ici la fin de l’année une panoplie de mesures visant à réformer les taux de commission appliqués aux transactions par carte bancaire. En attendant, leurs contours sont partiellement connus. Il s’agit de les réduire de 1,2 point maximum pour les TPE et les commerçants en ligne, et de 0,5 point pour les propriétaires conducteurs de taxis.La réglementation relative au bail commercial s’est aussi invitée dans leurs discussions. Les participants à la réunion d’aujourd’hui se sont accordés sur la nécessité de protéger les commerçants locataires, plus précisément de prolonger à dix ans la durée légale du contrat de bail, contre cinq ans actuellement.Autre point à noter : il a été décidé de débloquer l’an prochain aussi une enveloppe de stabilisation de l’emploi, voire même d’en augmenter de 20 000 wons le montant, à 150 000 wons par mois, pour les mini-auto-entrepreneurs de moins de cinq salariés.