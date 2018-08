ALE Séoul-Washington : le texte révisé serait signé en septembre, selon Kim Hyun-chong

Photo : YONHAP News

En mars dernier, sud-Coréens et Américains étaient parvenus à un accord de principe sur l’amendement de leur pacte de libre-échange, en vigueur depuis 2012. Les deux alliés ne l’ont pas encore signé.Or, le Wall Street Journal a récemment évoqué le risque que ce texte révisé soit compromis en raison de la menace de lourdes taxes américaines sur les voitures importées.Dans ce contexte, le ministre délégué au Commerce Kim Hyun-chong a annoncé hier devant le Parlement que les deux pays allaient le signer, vraisemblablement en septembre. Car les USA ont achevé le 13 août leurs procédures internes en ce sens. Du coup, son ministère envisage de dévoiler les versions en coréen et en anglais du texte, avant sa signature, puis de le soumettre à ratification parlementaire.Un député Minjoo a alors indiqué que cette approbation pourrait être compliquée si Washington mettait à exécution sa menace de taxation. Kim a affirmé que cette question avait déjà été réglée dans le cadre de l’ALE et que, par conséquent, la Corée du Sud devrait être exemptée des taxes américaines.