Fin de la première partie des retouvailles de familles séparées par la guerre

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, au troisième jour des retrouvailles pleines d’émotion aux monts Geumgang, des familles nord et sud-coréennes se sont de nouveau quittées.Avant de se dire au revoir en larmes, elles s’étaient une nouvelle fois réunies en groupe et ont déjeuné ensemble. Ce programme devait initialement durer deux heures, de 11h à 13h. Mais il a été prolongé d’une heure à la demande du Sud.Après le déjeuner, les 89 sud-Coréens qui avaient revu, pendant les trois jours, 185 de leurs proches vivant au Nord, sont montés à bord de l’autocar qui les a ramenés. C'est peut-être le moment le plus douloureux à vivre de cet événement, qui a été organisé pour la première fois en trois ans. La plupart d’entre eux savent qu’ils ne se reverront jamais.Après un jour de pause demain, les candidats nord-coréens retrouveront, entre vendredi et dimanche, les leurs qui vivent au sud du 38e parallèle.