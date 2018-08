Jeux asiatiques : les escrimeuses sud-coréennes savourent l’or

Photo : YONHAP News

Aux Jeux asiatiques 2018 qui ont débuté samedi dernier en Indonésie, les sud-Coréennes ont battu mercredi leurs adversaires chinoises 45 à 36 en finale de l’épreuve par équipe de sabre. Pour la deuxième fois consécutive au cours de ce plus grand événement sportif de la région, les escrimeuses sud-coréennes savourent l’or dans cette discipline. L’équipe d’épée homme a, quant à elle, décroché une médaille de bronze.Par ailleurs, leur compatriote Cho Hyo-chul est monté sur la plus haute marche du podium en lutte gréco-romaine dans la catégorie des 97 kg en vainquant le Chinois Xiao Di 5 à 4. Un peu plus tôt, Na Ah-reum avait remporté le métal le plus précieux à l’épreuve féminine de cyclisme sur route.La Corée du Sud maintient sa 3e place au classement général avec désormais 11 médailles d’or, 15 d’argent et 23 de bronze.