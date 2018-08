Washington et Tokyo sur la même longueur d’onde pour maintenir les sanctions contre Pyongyang

Photo : KBS News

Alors que la visite du secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo en Corée du Nord semble imminente, le président des Etats-Unis Donald Trump et le Premier ministre japonais Shinzo Abe se sont entretenus hier au téléphone. Selon la Maison blanche, les deux leaders se sont mis d’accord pour maintenir les sanctions contre Pyongyang pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne.Mardi, lors d’un rassemblement en Virginie-Occidentale, le numéro un américain avait déjà réaffirmé le principe de « dénucléarisation d’abord et assouplissement des sanctions ensuite ». Il a expliqué qu’il aimerait lever au plus vite ces sanctions, mais qu’il faudrait pour cela que le régime de Kim Jong-un abolisse son programme nucléaire.Toujours à l’issue de sa conversation téléphonique avec Abe, Trump a une fois de plus souligné qu’il maintenait de bonnes relations avec son homologue nord-coréen. Il s’est ainsi montré confiant quant à la dénucléarisation du royaume ermite.