Le second volet des retrouvailles des familles séparées débutera demain

Photo : YONHAP News

C’est demain que débutera le second volet de la 21e édition des retrouvailles de familles séparées par la guerre de Corée. Cette fois-ci, 83 nord-Coréens sélectionnés doivent retrouver leurs 337 proches du Sud. Ces derniers sont attendus cet après-midi à Sokcho pour une orientation suivie d’un check-up médical.Le départ pour les monts Geumgang est prévu demain matin, à 9h. Le programme de leur séjour au nord du 38e parallèle qui doit durer jusqu’à dimanche est identique au premier volet qui s’est achevé hier : rencontres en groupe et individuelles, dîner de bienvenue, déjeuner privé dans la chambre, etc.Les participants auront au total 12 heures pour discuter avec leurs proches qu’ils n’ont pas revus depuis plus de six décennies.