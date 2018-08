Affaire Druking : l’équipe du procureur indépendant décide de ne pas prolonger son enquête

Photo : KBS News

L’équipe d’enquêteurs chargée d'élucider l’affaire « Druking » a décidé de ne pas prolonger ses investigations. Le procureur indépendant adjoint Park Sang-yung a déclaré hier, lors d'une conférence de presse, qu’une enquête supplémentaire était « inappropriée ». D’après lui, l'équipe a délibéré longuement sur la nécessité de poursuivre ses investigations sur la base de ce qui a déjà été révélé et sur l’étendue des preuves recueillies jusqu’à présent, ajoutant que ses résultats seraient dévoilés lundi prochain.Formée à la fin du mois de juin, l’équipe menée par le procureur indépendant Huh Ik-bum s’est penchée sur le scandale politique impliquant notamment Kim Kyoung-soo, ancien député du parti Minjoo au pouvoir et aujourd'hui gouverneur de la province de Gyeongsang du Sud. Samedi dernier, le tribunal du district central de Séoul avait refusé d’accorder un mandat d’arrêt contre Kim, affirmant que les charges retenues à son encontre étaient contestables et que les risques de fuite étaient faibles compte tenu de la fonction qu'il occupe.