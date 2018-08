Le gouvernement va proposer un budget record pour l’emploi en 2019

Photo : YONHAP News

Le gouvernement et le Minjoo se sont engagés à maintenir une politique budgétaire expansionniste et à porter le budget consacré à l’emploi à un niveau record l'an prochain.Ce matin, lors d'une réunion avec le parti au pouvoir sur le budget pour 2019, le ministre des Finances Kim Dong-yeon a annoncé que la part consacrée à la création d’emplois serait « la plus importante » et bénéficierait aussi bien au secteur public qu’au privé.Il a également déclaré que le gouvernement investirait plus de 5 000 milliards de wons, soit près de 4 milliards d’euros, dans huit grandes industries et que son budget pour la recherche et développement atteindrait plus de 20 000 milliards de wons, ou 15 milliards d’euros.De son côté, le chef du groupe parlementaire du Minjoo, Hong Young-pyo, a apporté son soutien à cette politique, en soulignant la nécessité de stimuler la croissance par le revenu et l'innovation.