Hyundai réalise avec succès un essai de conduite autonome de camion sur autoroute

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor vient d'annoncer avoir testé avec succès la conduite autonome d’un semi-remorque en recourant aux technologies les plus avancées. C'est une première.Pour être plus précis, le premier constructeur automobile du pays a testé la conduite dite de niveau 3 sur un camion Xcient de 40 tonnes sur un tronçon de 40 km de l'autoroute reliant Uiwang à Incheon.Le niveau 3, sur une échelle qui en compte 5, correspond à une conduite autonome sous conditions : le véhicule est capable d’assurer la conduite dans des situations prédéfinies, en franchissant certains ouvrages comme les tunnels. Toutefois, l'intervention du conducteur reste de mise en cas d'urgence.Selon un responsable de Hyundai Motor, la commercialisation de gros camions remorque autonomes nécessite une technologie plus avancée et plus précise. A terme, ils devraient renforcer la compétitivité de l'industrie de la distribution et réduire considérablement les accidents de la route.