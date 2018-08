Jeux asiatiques : la course aux médailles continue

Photo : YONHAP News

Aux 18e Jeux asiatiques qui se déroulent en ce moment à Jakarta ainsi qu’à Palembang en Indonésie, la course aux médailles continue. Les athlètes sud-coréens ont remporté cet après-midi plusieurs médailles d’argent et de bronze.Citons Kim Dong-yong qui est monté sur la deuxième marche du podium en aviron scull homme. En parcourant la distance de 2 000 m en 7 minutes 30 secondes et 86 centièmes, le jeune homme de 28 ans a réussi à mettre une médaille d’argent autour de son cou pour la deuxième fois consécutive dans cet événement sportif international, et rêve désormais de décrocher le métal le plus précieux aux prochains JO de Tokyo.Un peu plus tard dans la journée, sa compatriote Lee Da-kyeom a décroché la médaille d’argent en précision d'atterrissage en parapente. Sachez que le parapente est devenu pour la première fois discipline officielle aux Jeux asiatiques, et la Corée du Sud a obtenu au total deux médailles d’argent et deux de bronze dans ce sport.Hier, en fin de journée, les sud-Coréennes avaient battu leurs adversaires chinoises 45 à 36 en finale de l’épreuve par équipe de sabre. Pour la deuxième fois consécutive, elles savourent donc l’or dans cette discipline lors de la plus compétition sportive de la région. Quant à Cho Hyo-chul, il est monté sur la plus haute marche du podium en lutte gréco-romaine dans la catégorie des 97 kg en vainquant le Chinois Xiao Di 5 à 4.La Corée du Sud maintient sa 3e place au classement général avec désormais 11 médailles d’or, 19 d’argent et 26 de bronze. C’est toujours la Chine qui occupe le trône avec plus de 50 médailles d’or.