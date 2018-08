Pompeo va retourner à Pyongyang avec un émissaire spécial américain

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo se rendra la semaine prochaine en Corée du Nord, accompagné d'un nouveau représentant spécial, avec pour objectif de faire avancer le processus de dénucléarisation de la péninsule. Il s'agit déjà de son quatrième déplacement là-bas.Pompeo a fait cette annonce hier lors d'un point de presse au cours duquel il a également désigné le vice-président de Ford, Stephen Biegun, comme le nouveau représentant spécial des Etats-Unis pour la Corée du Nord.Dans la foulée, le chef de la diplomatie américaine a précisé que lui et Biegun dirigeraient la politique de Washington vis-à-vis de Pyongyang et conjugueraient leurs efforts afin de parvenir à l'objectif du président Trump : la dénucléarisation définitive et complètement vérifiée du régime. Et d'ajouter que ce voyage consistait à réaliser de nouveaux progrès dans ce sens.Pour rappel : Biegun dispose d'une expertise dans le domaine de la sécurité. En effet, il a fait partie notamment de l'équipe de sécurité nationale du président George W. Bush au début des années 2000.Par ailleurs, le département d'Etat américain a fait savoir que Pompeo s'envolerait sous peu pour la Corée du Nord, mais qu'il n'avait pas l'intention de rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.