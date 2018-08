Jeux asiatiques : l'équipe sud-coréenne poursuit sa belle performance

Photo : YONHAP News

Deux journées dorées pour les athlètes sud-coréens qui participent aux 18e Jeux asiatiques qui se déroulent en ce moment à Jakarta et Palembang en Indonésie.Aujourd’hui, le rameur sud-coréen Park Hyun-soo a remporté la médaille d’or en skiff poids léger messieurs, en terminant la course de 2 000 m en 7'12''86. Une performance d’autant plus précieuse qu’il s'agit de la première médaille d'or de la Corée du Sud en aviron dans cette compétition.Le tireur sud-coréen Choi Young-jeon a lui aussi décroché le graal en tir à la carabine à 300 m avec 569 points, alors que son compatriote Lee Won-gyu a pris le bronze en marquant 563 points.La cycliste Na Ah-reum a obtenu sa deuxième médaille d'or à l'épreuve du contre-la-montre individuel, en parcourant 18,7 km en 31'57"10 après avoir fait de même en cyclisme sur route avant-hier.La journée de jeudi s’est avérée également très fructueuse avec cinq médailles d’or.D’abord, dans l’épreuve par équipe de sabre, les sud-Coréens ont remporté l’or pour la deuxième fois consécutive, en battant les Iraniens 45 à 32 en finale. Parmi eux, Gu Bon-gil, qui avait déjà décroché le métal le plus précieux dimanche au sabre masculin, est ainsi devenu le premier sud-Coréen à remporter deux titres dans cette compétition.En gymnastique, deux médailles d’or ont été recueillies au féminin comme au masculin. La gymnaste sud-coréenne Yeo Seo-jeong l’a remportée au saut de cheval avec 14,387 points. Fille de Yeo Hong-chul, qui avait décroché un titre dans la même épreuve en 1994 et en 1998, elle a ainsi rapporté la 3e récompense suprême à sa famille. Son confrère, Kim Han-sol, a fait de même au sol en totalisant 14,675 points.De son côté, le taekwondoïste sud-coréen Lee Dae-hoon est monté sur la plus haute marche du podium dans la catégorie des 68 kg, devenant ainsi le premier à remporter le titre pour la troisième fois consécutive depuis 2010 dans cette discipline.Le 5e or de la journée a été décroché par le tireur sud-coréen Shin Hyun-woo au double trap en marquant 74 points.Enfin, bonne nouvelle pour les fans du football. L’équipe sud-coréenne s’est qualifiée en quart de finale en battant hier les Iraniens 2 à 0. Les « guerriers de Taegeuk » vont affronter l’Ouzbékistan lundi prochain pour espérer accéder aux demi-finales.