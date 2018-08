« Le Royaume-Uni est le meilleur partenaire pour le démantèlement nucléaire »

Photo : YONHAP News

Le Royaume-Uni est le partenaire le plus adéquat pour le démantèlement du programme nucléaire nord-coréen et sa vérification. C’est en tout cas ce qu’a affirmé, hier, l’ambassadrice sud-coréenne à Londres lors d’une conférence de presse.Comme argument, Park Eun-ha a souligné les faits suivants : le pays est à la fois une puissance nucléaire et un membre permanent du Conseil de sécurité de l’Onu, et a acquis de l’expérience dans les opérations de vérification et de collecte de matières nucléaires liées à la dénucléarisation.Ses propos laissent supposer que Séoul et Washington ont eu des concertations quant au calendrier de la dénucléarisation nord-coréenne. Pour rappel, le secrétaire d’Etat américain avait récemment proposé de déplacer la moitié des ogives hors du pays en question, après avoir demandé la coopération de son homologue britannique Boris Johnson la semaine dernière.Dans ce contexte, Mike Pompeo devrait effectuer sa 4e visite à Pyongyang la semaine prochaine.