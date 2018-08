Début du second volet des retrouvailles des familles aux monts Geumgang

Photo : YONHAP News

Malgré le menaçant typhon Soulik qui a frappé aujourd’hui la région est de la péninsule, le second volet des retrouvailles de familles séparées a débuté comme prévu à 15h aux monts Geumgang, situés au nord du 38e parallèle.326 sud-Coréens sélectionnés avaient en effet franchi ce matin la frontière intercoréenne à bord d’autocars afin de rejoindre leurs 81 proches du Nord.Ce soir, un dîner de bienvenue organisé par le côté sud est prévu.Comme lors du premier volet achevé hier, les participants vont se retrouver à six reprises pendant 12 heures, dans le cadre de rencontres en groupe et individuelles, autour d’un dîner de bienvenue ainsi que d’un déjeuner privé dans la chambre, avant de se quitter de nouveau après-demain.