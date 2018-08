Effondrement d'un barrage au Laos : Séoul accordera son soutien à la reconstruction

Photo : KBS News

Le gouvernement sud-coréen a décidé de soutenir la reconstruction des zones dévastées par l'effondrement d'un barrage, fin juillet dernier au Laos.Selon le ministère des Affaires étrangères, la 3e équipe de secours d'urgence dépêchée sur place doit regagner aujourd'hui Séoul, mettant ainsi un terme à un mois d’opérations de sauvetage gouvernementales. Et l'exécutif envisage d'accorder une assistance à moyen et à long terme à la restauration anticipée de la région touchée par le drame via les agences civiles et les organisations internationales.Séoul a octroyé un total d’un million de dollars en espèces et en matériel d'aide aux victimes. En parallèle, il a dépêché 63 secouristes à trois reprises pour venir en aide aux sinistrés.Rappelons que l’entreprise sud-coréenne SK Engineering & Construction participait aux travaux de construction du barrage hydroélectrique effondré dans le sud-est du pays.