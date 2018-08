Séoul espère « de grands progrès » du voyage de Pompeo à Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Cheongwadae a émis l'espoir que la visite du secrétaire d'Etat américain la semaine prochaine en Corée du Nord permette de réaliser de grands progrès dans les négociations sur la dénucléarisation.Selon le porte-parole présidentiel Kim Eui-kyeom, le gouvernement de Moon Jae-in s'attend à ce que le prochain voyage à Pyongyang de Mike Pompeo serve de tremplin à des avancées significatives dans l'instauration d'une paix durable dans la péninsule coréenne. Et Séoul qualifie la visite à venir de « plus importante que les précédentes », d'autant que le chef de la diplomatie américaine sera accompagné d'une personnalité influente en la personne du nouvel émissaire des Etats-Unis pour la Corée du Nord.Enfin, le porte-parole de la Maison bleue est revenu sur le nouveau sommet entre les dirigeants des deux Corées prévu le mois prochain à Pyongyang. D'après lui, le calendrier et l'ordre du jour du 3e face-à-face entre Moon Jae-in et Kim Jong-un pourraient se concrétiser après le retour de Pompeo de l'Etat ermite.