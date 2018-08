« Monstrium » de Heo Jong-ho invité au Festival international du film fantastique de Sitges

Photo : YONHAP News

Le film sud-coréen « Monstrium » a été invité au Festival international du film fantastique de Sitges. Sa 51e édition se déroulera du 5 au 14 octobre prochain en Catalogne.Il s'agit d'un thriller réalisé par Heo Jong-ho et attendu en salles le 13 septembre. Il met en scène des individus qui mettent leur vie en jeu pour protéger leur pays d’une bête étrange, porteuse d’une maladie, sous le règne du monarque Jungjong au 16e siècle.Le Festival de Sitges est l’un des plus grands festivals de cinéma fantastique au monde avec le festival de Fantasporto au Portugal et celui de Bruxelles en Belgique.Jusqu'à présent, « Mademoiselle » de Park Chan-wook, « The Strangers » de Na Hong-jin, « Dernier train pour Busan » de Yeon Sang-ho et « The Host » de Bong Joon-ho ont été conviés à ce festival qui a vu le jour en 1968.