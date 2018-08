L'équipe coréenne unifiée de canoë s'offre une médaille historique

Photo : YONHAP News

L'équipe coréenne unifiée de canoë-kayak est entrée hier dans l'histoire. En effet, elle a remporté la médaille de bronze dans la course de bateaux-dragons distance 200 m chez les femmes. C’est la première fois que le drapeau de la péninsule unifiée est hissé au cours de la cérémonie de remise des médailles à Palembang. L’équipe composée de cinq sud-Coréennes et de sept nord-Coréennes a terminé troisième de la course dans un temps de 56,851 secondes.En ce 8e jour de la compétition, la Corée du Sud a ajouté à son palmarès deux nouvelles médailles d’or et quatre de bronze. La première médaille du précieux métal a été décrochée en ju-jitsu, un art martial, grâce à Sung Ki-ra dans la catégorie des moins de 62kg. Son compatriote Hwang Myung-se a remporté le bronze dans celle des moins de 94 kg. Cette discipline qui regroupe des techniques de combat faisait ses débuts à cette édition.La deuxième médaille en or de la journée a été récoltée en bowling. L’équipe masculine a remporté le titre par équipe à six, suivant la voie tracée par son homologue féminine qui avait remporté l’épreuve, la veille.Dans l’épreuve de kata en karaté, Park Hee-jun a remporté la médaille de bronze. Il s’agit de la première médaille de la Corée du Sud dans cette épreuve de l’art martial japonais.Enfin, les deux autres médailles de bronze sont venues du tir au pistolet rapide à 25m et en haltérophilie dans la catégorie des moins de 65kg chez les femmes.A huit jours de la clôture des Jeux, la Corée du Sud reste solidement accrochée à la 3e place dans la course aux médailles derrière la Chine et le Japon.