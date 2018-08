L'ancien Premier ministre Lee Hae-chan est élu le nouveau président du Minjoo au pouvoir

Photo : YONHAP News

Lee Hae-chan, fervent libéral et ex-Premier ministre, a été élu, hier, nouveau président du Minjoo, le parti au pouvoir.Le député qui en est à son 7e mandat l’a emporté sur ses deux rivaux, Kim Jin-pyo et Song Young-gil, en recueillant 42,88 % de voix, lors d'une convention nationale de la formation de centre-gauche. Il succédera à Choo Mi-ae pour un mandat de deux ans.Lee est l'un des hommes politiques les plus chevronnés du pays qui connaît bien les affaires administratives et la politique du pays. Il a été l'un des proches de l'ancien président Roh Moo-hyun, il a occupé le poste de Premier ministre de 2004 à 2006 sous l'administration de ce dernier. Le chef de l'Etat Moon Jae-in, quant à lui, était le secrétaire général de Roh.Dans un discours prononcé tout de suite après son élection, Lee Hae-chan a exprimé sa ferme volonté de déployer son leadership pour mener à bien les affaires de l'Etat du gouvernement de Moon. Il a aussi promis d'oeuvrer pour la victoire des législatives et le maintien au pouvoir du parti.En particulier, Lee a fait vœu de se concentrer en premier sur la stabilisation de l'économie en faveur de l'amélioration des conditions de vie de la population.Les tâches urgentes à accomplir pour le nouveau patron du Minjoo consisteront à forger une coopération avec les camps d'en face ainsi qu'à rétablir des relations saines trilatérales entre les partis, le gouvernement et la présidence.