Jeux asiatiques : l'équipe unifiée des deux Corées récolte sa première médaille d'or

Photo : YONHAP News

L'équipe coréenne unifiée de canoë-kayak chez les femmes a remporté hier la médaille d'or dans la course de bateaux-dragons sur 500 m aux 18e Jeux asiatiques qui se déroulent à Jakarta et Palembang, en Indonésie. C’est la première fois qu'une équipe intercoréenne gagne le précieux métal dans une compétition multisports internationale. C'est aussi la première fois que le chant traditionnel coréen « Arirang » est interprété dans des Jeux asiatiques ou olympiques.Un autre titre a été décroché hier, cette fois dans l'épreuve féminine du 100 m haies. Jung Hye-rim est arrivée première sur la piste en 13’’20. La Corée du Sud remporte ainsi une première médaille d'or dans une épreuve de course aux Jeux asiatiques en huit ans.En escalade, Cheon Jong-won a lui aussi décroché l'or au combiné chez les hommes, alors que l’argent et le bronze ont été récoltées par ses compatriotes femmes. L'équipe de basket-ball s'est battue contre la Chine pour se contenter de la médaille d'argent.En golf, deux médailles d'argent ont été ajoutées au tableau, respectivement dans l'épreuve individuelle masculine et l'épreuve collective féminine. Quant au tir à l'arc, les équipes féminine tout comme masculine se sont emparées deux médailles d'or en arc compound.Contrairement à ces belles performances, l'équipe de baseball sud-coréenne a perdu 1-2 face à Taïwan.Au classement de ces 18es Jeux asiatiques, avec 27 médailles d’or, 30 d’argent et 37 de bronze, la Corée du Sud reste en 3e position derrière la Chine et le Japon.