Le gouvernement sud-coréen ne renonce pas à sa politique économique

Photo : YONHAP News

La Cheongwadae s'est engagée à accélérer au second semestre de cette année sa politique de croissance tirée par les revenus. C'est ce qu'a souligné hier devant les journalistes le secrétaire en chef chargé de la coordination des politiques économiques à la présidence, sur fond de vives critiques des camps de l'opposition contre cette politique phare de l'administration Moon Jae-in.D'abord, Chang Ha-sung n'a pas oublié de s'excuser auprès de la population de la forte réduction des emplois et de l’aggravation de la polarisation des revenus, à en croire les récentes statistiques en la matière.Ensuite, il a fait valoir que ce bilan morose était principalement dû, non pas à la politique de la croissance tirée par les revenus, mais aux problèmes structuraux dont souffre l'économie du pays. Et d'ajouter que cette politique donnera des résultats lorsqu'elle pourra s'appliquer pleinement, autrement dit en mettant en œuvre ses trois composantes : l’augmentation des revenus des ménages, l’accroissement des revenus disponibles et le resserrement du filet de protection sociale.Il s'agit de la première conférence de presse tenue par Chang depuis sept mois pour réaffirmer le maintien de la politique économique du gouvernement, et probablement pour relayer la déclaration tenue dans le même sens par le chef de l'Etat samedi dernier dans un message vidéo addressé à la convention nationale du Minjoo, le parti au pouvoir.