Les deux Corées conviennent de régulariser les retrouvailles familiales

Photo : YONHAP News

Lors de la 21e édition des retrouvailles de familles séparées par la guerre de Corée tenues la semaine dernière, un total de 170 familles se sont réunies. Or, 85 % des 56 000 candidats à ces rencontres ont plus de 70 ans, et environ 3 000 sud-Coréens meurent chaque année sans savoir si leurs proches au Nord sont toujours en vie. Face à cette situation, les deux Corées ont convenu d'organiser des rencontres supplémentaires.Les Croix-Rouges des deux côtés se sont mises d'accord pour tenir un autre évènement de ce type vers le mois d’octobre. Les détails seront réglés lors des réunions de travail. Egalement sur la table des pourparlers : des discussions par visioconférence, des visites dans le pays natal et des correspondances écrites.