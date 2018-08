Moon Jae-in et ses collaborateurs se concertent sur l’annulation de la visite de Pompeo à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le porte-parole de la présidence a fait savoir hier via un communiqué que le président Moon Jae-in s'était fait briefé sur l'annulation de la visite de Mike Pompeo à Pyongyang et les mesures à prendre pour atténuer le regain de tension surprise.Lors de cette réunion, le chef de l'Etat était accompagné par le secrétaire général du bureau présidentiel Im Jong-seok, le conseiller à la sécurité nationale Chung Eui-yong, la ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha, le ministre de la Réunification Cho Myung-gyun et le patron du Service national du renseignement Suh Hoon.Avant cela, Kim Eui-kyum avait annoncé que malgré l'annulation de la 4e visite en Corée du Nord du secrétaire d'Etat américain, Séoul continuerait de préparer le sommet intercoréen prévu en septembre. Le porte-parole de la Cheongwadae a par ailleurs souligné l’importance accrue du rôle de médiateur que le président Moon devrait jouer dans ce cadre. Et d'ajouter que la Corée du Sud et les Etats-Unis maintiennent une communication étroite à propos de l'inauguration du bureau de liaison qui sera ouvert au complexe industriel de Gaeseong.