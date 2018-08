Bureau de liaison intercoréen : la Cheongwadae va réexaminer son ouverture suite au voyage annulé de Pompeo au Nord

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen estime nécessaire de passer en revue le calendrier d'inauguration d'un bureau de liaison conjoint intercoréen. Et ce suite au dernier rebondissement dans les négociations entre Washington et Pyongyang sur la dénucléarisation de la Corée du Nord.En effet, le président américain a annulé vendredi le voyage au Nord de son secrétaire d'Etat Mike Pompeo. Cela aurait dû être sa quatrième visite sur place, cette fois en compagnie d’un nouvel émissaire des Etats-Unis pour la Corée du Nord.Le porte-parole de la Cheongwadae s’est exprimé sur ce sujet dans un point de presse. Selon Kim Eui-kyeom, ce n'est pas un problème qui peut être tranché unilatéralement par Séoul. A la question de savoir où en sont les consultations avec les Etats-Unis, le porte-parole présidentiel a mentionné un entretien téléphonique, samedi, entre les chefs de la diplomatie sud-coréenne et américaine. Dans la foulée, il a fait état des discussions par téléphone en ce sens entre le secrétaire à la sécurité nationale de la Maison bleue et son homologue américain.Un petit rappel : le bureau de liaison était censé s'ouvrir dans le courant de ce mois au sein du complexe industriel de Gaeseong, en territoire nord-coréen. Cette initiative fait suite à un accord conclu par le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lors de leur premier tête-à-tête d'avril au village de la trêve de Panmunjom.Enfin, Kim a tenu à souhaiter que le régime nord-coréen respecte un dernier engagement Nord-Sud lors de la dernière rencontre de haut niveau bilatérale. Il s'agit du 3e sommet entre Moon et Kim dans le courant du mois de septembre à Pyongyang.