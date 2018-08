Le parti présidentiel a un nouveau patron

Photo : YONHAP News

Lee Hae-chan, fervent libéral et ex-Premier ministre, a été élu nouveau président du Minjoo, le parti au pouvoir, lors de la convention nationale tenue le 25 août dernier. Avec 42 % des suffrages, il devance largement ses deux rivaux qui récoltent respectivement 30 % et 26 %. Dans un discours prononcé tout de suite après son élection, il a réaffirmé que le Minjoo constituait une même communauté de destin avec le gouvernement de Moon Jae-in, que la formation devrait soutenir de toutes ses forces.Lee a promis une étroite collaboration avec le gouvernement ainsi que la présidence, tout en s'engageant à faire refléter aux politiques de l'exécutif les attentes réelles des citoyens. Concernant la politique de croissance tirée par les revenus, une politique controversée, il s’aligne avec la Cheongwadae qui ne cesse d'annoncer son maintien.Le nouveau patron du parti de centre-gauche a également proposé de rencontrer au plus vite les cinq autres formations politiques. Mais la coopération avec les camps d'en face s'annonce déjà compliquée pour celui qui a promis, lors de sa campagne électorale, la fermeté contre les attaques des partis de l'opposition.La convention nationale du parti a également formé le Conseil suprême du parti, composé de cinq députés.