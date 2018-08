Le Rodong Sinmun commente l'aggravation du conflit commercial entre Washington et Pékin

Photo : YONHAP News

L'organe officiel du Parti des travailleurs nord-coréen a publié aujourd'hui un éditorial sur l'aggravation des relations entre les Etats-Unis et la Chine.Le Rodong Sinmun a commenté la loi américaine sur l'autorisation de défense nationale pour l'année fiscale 2019, à l’origine d’une aggravation de la confrontation entre les deux puissances.En effet, cette nouvelle disposition aurait un effet dissuasif sur les investissements chinois aux Etats-Unis. Elle interdit non seulement d'utiliser les technologies des entreprises chinoises dont Huawei, mais aussi de faire des transactions avec des entités recourant à ces technologies.Par ailleurs, le journal officiel nord-coréen a fait allusion aux remarques faites récemment par le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. En effet, Lu Kang a exhorté les Etats-Unis à échapper à la mentalité de guerre froide.Le Rodong Sinmun a trouvé exagérée la soi-disant menace chinoise à leur encontre prétendue par les Etats-Unis, et de laquelle Washington essaierait de tirer en profit.L'analyse du quotidien attire une attention particulière d'autant plus que Donald Trump a annulé le déplacement de Mike Pompeo à Pyongyang en accusant la Chine de ne pas avoir fait grand chose pour faire avancer le processus de dénucléarisation de son allié nord-coréen.