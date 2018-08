Le nombre d’usagers de smartphones dépasse les 50 millions en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

L'association des opérateurs télécom de Corée du Sud a recensé à la fin de juillet dernier 50 110 000 usagers de smartphones parmi leurs abonnés, soit environ 160 000 de plus par rapport à il y a un mois. Dans un pays qui compte 51,8 millions d’individus, cela correspond à près d’un téléphone intelligent par personne.Bien qu'accusée de provoquer des addictions aux jeux vidéo et de favoriser la distribution d’images pornographiques, la démocratisation des smartphones a néanmoins entraîné le développement du secteur financier et de l'industrie de la distribution.Il convient toutefois de noter un ralentissement de la croissance des ventes de ces appareils. Pour éviter une saturation du marché, les fabricants se retrouvent donc contraints d’innover sans cesse avec de nouvelles fonctions.