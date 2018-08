L'exécutif injecte 6,7 milliards d'euros dans les installations d'intérêt général

Photo : YONHAP News

Le gouvernement de Moon Jae-in envisage de débloquer l'an prochain un budget important pour les infrastructures d'utilité publique. L'objectif étant d'améliorer les conditions de vie des citoyens, de créer des emplois et de revitaliser l'économie régionale. Cette mesure a été bouclée, aujourd'hui, à l'issue d'une réunion des ministres chargés de l'économie.Pour être plus précis, une enveloppe de 8 700 milliards de wons, l'équivalent de 6,7 milliards d'euros, seront nécessaires. Un chiffre qui représente une hausse de 50 % par rapport au budget concerné alloué pour cette année.Cette somme astronomique sera destinée à construire des bibliothèques et des gymnases de proximité, des usines intelligentes et des bornes de recharge pour véhicules électriques. Le nouveau projet d'urbanisation, la lutte contre les particules fines ainsi que l'amélioration des installations liées au bien-être seront aussi au programme.L'exécutif s'attend à ce que ce plan contribue à la réalisation de ses trois objectifs : création de nouveaux emplois, amélioration de la qualité de vie de la population et développement équilibré de la nation.