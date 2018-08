Le projet gouvernemental de budget 2019 en hausse de 9,7 %

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a finalisé aujourd’hui en conseil des ministres le projet de budget pour 2019. Un budget qui devrait s’élever à environ 470 500 milliards de wons, soit un peu plus de 360 milliards d’euros.Si ce projet est approuvé par le Parlement, cela représentera une hausse de 9,7 % par rapport à cette année. La deuxième plus importante augmentation depuis l’an 2000.Sans surprise, la priorité est donnée à l’emploi, au travail, à la santé publique et à la protection sociale, avec un budget de 162 200 milliards de wons, en hausse de 12,1 % par rapport à cette année.L’exécutif envisage aussi de rehausser les crédits de 10,5 % pour l’éducation et de 8,2 % pour la défense nationale.L’enveloppe consacrée aux infrastructures dans leur ensemble a été réduite de 2,3 %. Cela dit, le budget pour les travaux publics en vue d’améliorer le quotidien de la population sera augmenté de 50 % pour s’élever à 8 700 milliards de wons.En 2019, le déficit budgétaire devrait progresser de 4 900 milliards de wons pour atteindre 33 400 milliards de wons, soit 1,8 % du PIB.Le gouvernement présentera son projet vendredi à l’Assemblée nationale.