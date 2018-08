Jeux asiatiques : la Corée du Sud remporte son 6e titre consécutif en tir à l'arc féminin

Photo : YONHAP News

Hier, à six jours de la clôture des Jeux asiatiques, la Corée du Sud a ajouté à son palmarès une médaille d’or, six d’argent et cinq de bronze.C’est son équipe féminine de tir à l’arc à double courbure qui a décroché l’or. Le trio composé de Chang Hye-jin, Kang Chae-young et Lee Eun-gyeong s’est imposé 5 à 3 face à son adversaire taïwanais. Elles ont permis à leur pays de remporter son sixième titre asiatique consécutif dans cette épreuve depuis 1998.L’équipe masculine à double courbure et celle mixte en arc à poulies (compound) n’ont pas réussi à gagner l’or, mais sont montées sur le podium à la deuxième place.Les sud-Coréens ont aussi récolté deux médailles d’argent et deux de bronze en bowling masters chez les dames et chez les hommes.Son Young-hee et Woo Sang-hyeok ont eux aussi décroché l’argent respectivement en haltérophilie féminine dans la catégorie des plus de 75 kilos et en saut en hauteur masculin.En canoë-kayak, l’équipe unifiée des deux Corées de bateau-dragon a quant à elle arraché la médaille de bronze en finale du 1 000 m.Et en football, les guerriers de Taegeuk ont battu 4 à 3 l’Ouzbékistan pour se qualifier en demi-finale.Ce mercredi, les sud-Coréens ont engrangé deux nouvelles médailles d’or, respectivement au tir à l’arc à double courbure hommes et en arc à poulies par équipe dames.Au tableau des médailles, la Corée du Sud conserve sa troisième place, mais loin derrière la Chine et le Japon. Elle compte pour le moment 31 médailles d'or, 37 d'argent et 44 de bronze.