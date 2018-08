Lancement officiel de la Commission présidentielle en charge des relations avec l’Asean

Photo : YONHAP News

La Commission spéciale en charge de la nouvelle politique dite « du Sud » a officiellement vu le jour ce mardi. Après une cérémonie officielle, elle s’est installée dans ses locaux, situés non loin de la Cheongwadae.Cette commission présidentielle sera conduite par Kim Hyun-chul, le conseiller économique spécial de Moon Jae-in. Une équipe de soutien sera placée sous son autorité. Elle sera composée d’une trentaine de membres dépêchés auprès de 14 ministères.Lors de sa tournée en Asie du Sud-est en 2017 et au cours de son voyage en Inde cette année, Moon avait présenté la vision et l’objectif de sa politique orientée vers le Sud. Son enjeu consiste à élever le niveau des relations diplomatiques comme économiques de Séoul avec les pays du Sud, notamment ceux de l’Association des nations du Sud-est asiatique (Asean) et l’Inde, au niveau de celles avec les Etats-Unis, la Chine, le Japon ou la Russie.